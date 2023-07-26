В Уренгое вандалы испортили новую спортплощадку
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Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», власти обратились к родителям с просьбой следить за своими детьми и проводить беседы о правилах нахождения на площадках.
Стараниями местных властей в прошлом году в Уренгое был открыт новый объект, что стало очень хорошей новостью для местных жителей. Такие спортивные площадки важны для активного образа жизни, физического развития и здоровья горожан.
Однако с момента открытия посетители повредили ограждение, ворота и покрытие спортплощадки. Власти справедливо предупреждают общественность о возможной административной и уголовной ответственности за порчу имущества.
Несмотря на это, стало известно, что в центре Уренгоя в настоящее время строится новый сквер. Поэтому следует напомнить о значимости общественных пространств.