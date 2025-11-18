В Усть-Лабинске начали проверку после кощунственного инцидента с Вечным огнем

В Краснодарском крае двое подростков устроили шокирующую акцию у мемориала Вечного огня. Молодые люди использовали священный символ памяти павших воинов в качестве костра для приготовления еды.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Усть-Лабинск — Наш Город!», вся происходящая была заснята на видео очевидцем. На кадрах видно, как несовершеннолетние поджаривают маршмеллоу на Вечном огне.

Публикация с видеодоказательствами привлекла внимание правоохранительных органов.

«В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки», — говорится в сообщении управления ведомства по Краснодарскому краю.

