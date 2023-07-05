В Вашингтоне празднование Дня независимости закончилось ранениями для девяти человек

Девять человек, двое из них – несовершеннолетние, были ранены во время стрельбы на северо-востоке Вашингтона. Об этом сообщает Fox News, приводя комментарий помощника начальника полиции города Лесли Парсонса.

Жители американской столицы просто отмечали один из главных праздников страны – День независимости. Во время празднования неподалеку от толпы остановился черный внедорожник, из него началась беспорядочная стрельба по людям.

Все пострадавшие доставлены в больницу, полученные ранения не угрожают их жизням.

Парсонс отметил, что расследование находится на начальной стадии.