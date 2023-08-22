В Великобритании критикуют Риши Сунака за неспособность решить проблему незаконных мигрантов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял одним из своих пяти приоритетов решение проблемы незаконных мигрантов, но теперь не может дать точный ответ, когда удастся прекратить переправу людей через Ла-Манш на маломерных судах, пишет The Daily Mirror.

Сунак дает уклончивые ответы, говоря, что «правительство работает над этим» и что «проблема очень сложная». Сроков ее решения премьер-министр не называет.

Между тем, правительство не успевает рассматривать заявления о предоставлении гражданства, которых с начала года поступило более 130 тысяч. Только в минувшее воскресенье в Британию на небольших лодках прибыло 337 человек.

Правительство подвергается резкой критике за свое отношение к системе предоставления убежища, особенно после неудачно проведенной недели «остановки малых судов», когда Сунак находился в отпуске в США.