Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Школе межэтнической журналистики

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, а также научатся работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. Занятия регионального модуля будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2026 году в проекте будут работать не менее 14 региональных школ.

В федеральном модуле слушателей ждут лекции ведущих специалистов страны, этноэкспедиция, хакатон и творческие лаборатории. К модулю будут допущены лучшие студенты, которые смогут зарекомендовать себя в рамках регионального модуля. Занятия будут проходить очно в Москве.

К отбору приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия необходимо с 1 по 15 сентября прислать сведения о себе (ФИО, дата рождения, город проживания, место работы/учебы, ссылку на соцсети, адрес электронной почты и телефон) и мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru. В мотивационном письме нужно развернуто ответить на вопрос «Почему я хочу учиться межэтнической журналистике?».

Подробная информация о проекте представлена здесь.