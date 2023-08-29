В Венгрии заявили, что ЕС пребывает в плохой форме из-за Украины

По его мнению, Европейский союз на данный момент пребывает не в самой лучшей форме. Вдобавок к этому, ЕС постепенно ослабевает. Причиной этому послужили санкции. Соответствующую информацию он написал на странице в соцсетях.

К слову, процесс принятия решений в том же Европейском союзе тоже находится в плохом состоянии. Ухудшения заметны в нескольких сферах, а именно в сфере энергоснабжения, экономики, а также безопасности.

Министр Петер Сийярто считает, что Евросоюз мог бы поспособствовать погашению конфликта, развернувшегося на Украине, однако он так ничего не предпринял еще февраля 2022 года. К тому же он отметил, что Китай забрал у ЕС 2-ое место по доле мирового ВВП.

А нескольким ранее Каталин Новак, являясь президентом Венгрии, сделала заявление о том, что во время встречи с украинским лидером она призвала его к началу переговоров, которые могут урегулировать конфликт.