В Вербилковском ДК Талдомского округа прошла очередная встреча с семьями участников СВО

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин, депутаты фракции «Единая Россия» и руководитель территориального отделения встретились 28 мая в Доме культуры «Вербилки» с близкими военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Участники встречи обсудили многие актуальные темы и получили ответы на все возникающие вопросы.

На встрече в ДК в очередной раз помогли получить ответы на вопросы женам, матерям и сестрам военнослужащих. Были обсуждены льготы, отпуска, организация волонтерской помощи. Близкие озвучили проблемы с медицинскими документами и сообщили о других сложностях: все эти вопросы администрация округа взяла в работу, они будут детально проработаны.

Вопросы, адресованные Минобороны России, которых было большинство на встрече, передадут непосредственно ведомству.

По завершению встречи в доме культуры каждая талдомская семья военнослужащего получила приятный подарок.