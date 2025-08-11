В Верее обновили детскую поликлинику

Обновленная детская поликлиника в Верее предстает перед пациентами современным, светлым и очень уютным зданием.

Здесь создана атмосфера, располагающая к комфортному и безопасному пребыванию как для детей, так и для их родителей. В просторных помещениях принимают педиатры, функционируют кабинеты для вакцинации, проведения медицинских процедур и оказания неотложной помощи. В каждом рабочем месте врачей предусмотрен компьютер с актуальным программным обеспечением, что значительно упрощает запись пациентов на прием, оформление рецептов и направлений.

Приоритетное внимание было уделено созданию максимально комфортных и безопасных условий: установлены специальные холодильники для хранения вакцин, приобретена новая, эргономичная мебель, пеленальные столики и бактерицидные лампы. Благодаря обновленному дизайну, поликлиника стала значительно светлее и уютнее.

«Это не просто косметическое обновление, а комплексная модернизация медицинского учреждения. Теперь дети Вереи смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в условиях, достойных внимания», – заявила заместитель главы округа Наталья Трофимова.

В скором времени в поликлинике начнет функционировать фильтр-бокс – в настоящее время завершается установка необходимой мебели и оборудования. На прилегающей территории уже успешно работает государственный аптечный пункт, где пациенты могут получить льготные лекарственные препараты непосредственно после консультации с врачом.