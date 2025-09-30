В Волгограде друг детства ограбил товарища, пока тот спал

В Волгограде вынесли приговор по уголовному делу о крупной краже. Как сообщили в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда города, местного жителя признали виновным в хищении 3 млн руб. у своего друга детства.

Суд установил, что подсудимый узнал о значительной сумме денег, находившейся на банковском счете потерпевшего.

Воспользовавшись моментом, когда его знакомый спал, злоумышленник взял его мобильный телефон и банковскую карту. С помощью этих средств он получил несанкционированный доступ к финансам и похитил крупную сумму.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Также в рамках судебного процесса осужденный полностью возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.

