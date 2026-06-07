В Вологде у въезда в поселок появится храм, посвященный уникальному святому России

В поселке Молочное Вологодского округа приступили к строительству нового храма, посвященного мученику Михаилу Трубникову — единственному в мире мировому судье, канонизированному Русской православной церковью. Об этом пишет МК в Вологде.

В Молочном начали возводить новый храм

В поселке Молочное Вологодского округа стартовало строительство каменного храма в честь мученика Михаила Кирилловского (Трубникова), которого считают покровителем правосудия. Он известен как единственный в мире мировой судья, причисленный Русской православной церковью к лику святых. Ранее, в мае, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва совершил чин освящения основания будущей церкви.

Новый храм сможет принять больше прихожан

Сегодня в Молочном проживает около 7000 человек. При этом действующий Михайловский храм рассчитан лишь на 30 человек, из-за чего многие верующие не могут присутствовать на богослужениях. Новый храм возведут у въезда в поселок со стороны Вологды. Его вместимость составит от 150 до 200 прихожан.

Судьба святого связана с Вологодской землей

Михаил Трубников родился в Кириллове в дворянской семье. В разные годы он работал участковым мировым судьей в Кирилловском уезде, руководил церковно-приходским попечительством и участвовал в восстановлении Ферапонтова монастыря.

В сентябре 1918 года во время событий «красного террора» Михаил Трубников был арестован и впоследствии расстрелян на горе Золотухе. В 2000 году Русская православная церковь включила его в число кирилловских мучеников, причисленных к лику святых.