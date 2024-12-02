В Волоколамске один из старейших техникумов Подмосковья отпраздновал 105-летие

Волоколамский техникум считается одним из самых старейших в Московской области. Здесь обширная учебная база, которая активно формировалась с начала работы заведения. Постоянное развитие помогло вырастить здесь настоящих профессионалов в сфере фермерства, ветеринарии, зоотехники и многих других специальностей.

Как отметила глава муниципалитета, качество образования в техникуме стабильно находится на высшем уровне, его получили десятки тысяч человек. Учебное заведение стало достоянием Волоколамского округа. Сейчас здесь получают знания и навыки более 800 человек, включая первокурсников.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

«Привлекая молодых людей возможностью получить образование по широкому спектру специальностей техникум дает своим обучающимся достойное, качественное образование. И это несомненно, заслуга высокопрофессионального преподавательского состава», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

В юбилейное мероприятие прозвучало множество поздравлений, а коллективу учреждения глава округа торжественно вручила заслуженные награды. Всех присутствующих порадовали выступлениями творческие коллективы Волоколамска, поддерживая атмосферу праздника.