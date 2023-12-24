В Волоколамске открылась выставка фотографий семей участников СВО
Фото: [Дарья Шапочкина]
Вдохновившись проектом «Жена героя», Ирина Шарова решила создать подобный в Волоколамске. Фотопроект «Мы вместе» — это истории о красоте, вере, стойкости, самоотверженности и непростой судьбе жен и матерей российских военных, мужественно исполняющих свой долг.
«Мы хотим донести до всех, что специальная военная операция не где-то там далеко, она рядом и касается каждого из нас. Жены военнослужащих заслуживают такого же уважения, как их мужья. Для нас эти женщины — герои!», — рассказала инициатор проекта «Мы вместе» Ирина Шарова.
Она также выразила благодарность Сергею Широкову — директору ДК «Родники», который с самого начала и до конца проекта поддерживал, приободрял и во всем помогал.
Отмечается, что идея проекта состоит в том, чтобы делать фотографии участников СВО и членов их семей на безвозмездной основе. Жены и матери волоколамских военнослужащих фотографируются в мундирах и с их наградами. Ведь пока их мужья и сыновья защищают Родину, женские плечи держат мундир с достоинством, обеспечивая поддержку и надежный тыл.
«Я согласилась поддержать мужа в первую очередь, потому что он на службе уже второй год. Я ему сразу рассказала про идею проекта, и он меня поддержал. А сейчас пришел в отпуск, и мы всей семьей пришли поддержать Ирину в день открытия выставки и на мероприятие в честь 82 годовщины освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков», — поделилась Татьяна Борисова.