В Волоколамске открылась выставка фотографий семей участников СВО

«Мы хотим донести до всех, что специальная военная операция не где-то там далеко, она рядом и касается каждого из нас. Жены военнослужащих заслуживают такого же уважения, как их мужья. Для нас эти женщины — герои!», — рассказала инициатор проекта «Мы вместе» Ирина Шарова.

Она также выразила благодарность Сергею Широкову — директору ДК «Родники», который с самого начала и до конца проекта поддерживал, приободрял и во всем помогал.

Отмечается, что идея проекта состоит в том, чтобы делать фотографии участников СВО и членов их семей на безвозмездной основе. Жены и матери волоколамских военнослужащих фотографируются в мундирах и с их наградами. Ведь пока их мужья и сыновья защищают Родину, женские плечи держат мундир с достоинством, обеспечивая поддержку и надежный тыл.