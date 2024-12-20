В Волоколамске отметили 83-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Мероприятие прошло на мемориальном комплексе «Вечный огонь», который расположен в центре города. Местные жители с уважением относятся ко дню, который стал одним из значимых в жизни Волоколамска.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

«В этот памятный день мы отдаем дань уважения смелым, мужественным людям, нашим соотечественникам, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения близких и благополучия нашей земли», — сказала глава Волоколамского городского округа Наталья Юрьевна Козлова.

Ежегодно жители проникновенно поклоняются героям тех лет. Советским солдатам понадобилось много мужества, чтобы дать отпор противнику. Битву под Москвой историки по праву называют крупнейшим сражением Великой Отечественной войны, оценивая ее масштаб и стратегическое значение. Это стало одним из серьезных поражений гитлеровской армии.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Торжественное мероприятие посетили глава Волоколамского округа Наталья Козлова, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов округа Виктор Бахирев и благочинный Волоколамского округа протоиерей Герман Григорьев. Они выступили с приветственным словом.

Вместе с горожанами, ветеранами, воспитанниками патриотических клубов муниципалитета почетные гости возложили цветы на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Таким образом они в очередной раз почтили память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.