В Волоколамске представили угольные портреты героев СВО

Передвижная экспозиция «Уголь Донбасса» стала частью международного фестиваля «Любимый город может спать спокойно» и была представлена в волоколамском Центре культуры и творчества «Родники».

В экспозиции представлены графические портреты, выполненные в технике графики, с изображением участников СВО, самоотверженных волонтеров, добровольцев и медицинских работников. Художник использовал уголь на крафтовой бумаге, что подчеркивает связь с регионом Донбасс, который является крупным месторождением угля и часто называется «сердцем России». В авторской коллекции Сергея Марченко уже насчитывается около полусотни произведений.