В Волоколамске представили угольные портреты героев СВО
Фото: [МАУ Волок-Медиа (СМИ Волоколамского муниципального округа)]
В Волоколамске прошла выставка работ художника Сергея Марченко, посвященная героям специальной военной операции.
Передвижная экспозиция «Уголь Донбасса» стала частью международного фестиваля «Любимый город может спать спокойно» и была представлена в волоколамском Центре культуры и творчества «Родники».
В экспозиции представлены графические портреты, выполненные в технике графики, с изображением участников СВО, самоотверженных волонтеров, добровольцев и медицинских работников. Художник использовал уголь на крафтовой бумаге, что подчеркивает связь с регионом Донбасс, который является крупным месторождением угля и часто называется «сердцем России». В авторской коллекции Сергея Марченко уже насчитывается около полусотни произведений.
«На открытии выставки автор не только поделился историями своих героев, но и создал еще один портрет — ветерана специальной военной операции из Волоколамска Андрея Левицкого», — сообщила глава округа Наталья Козлова.