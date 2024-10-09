В Волоколамске прошел осенний региональный праздник «Парки. Осень, Заряжай!»

В прошедшую субботу в парке было еще больше посетителей, чем обычно. Жители муниципалитета собрались на праздничном мероприятии, цель которого — сделать осень каждого человека более веселой и интересной. Реализовать поставленную цель организаторам удалось на все 100%.

Гости мероприятия с радостью фотографировались у необычных фотозон. Самой необычной стала локация «Самоварные истории».

Сотрудники Центра культуры и творчества «Родники» подготовили особенную концертно-развлекательную программу. Вокальный ансамбль «Привокзальные узоры», группа «Зумба фитнес», солисты Елена Рулева, Татьяна Алексашкина, Виктория Зорина, танцевальный коллектив «Симпатия» подарили гостям прекрасное настроение. Каждый номер отличался своей неординарностью. Так, Сергей Ситнов исполнил соло на гармони.

Фото: [ Волоколамский городской парк ]

В рамках мероприятия провели забег в дождевиках «Наперегонки с осенью». Самый юный и самый быстрый участники были торжественно награждены памятными подарками. Гости праздника также с большим энтузиазмом участвовали в танцевальном флешмобе «Осень зажигает».

Музыка, танцы, конкурсы ломали стереотип о том, что осень бывает грустной. Мероприятие оставит у его гостей самые теплые и приятные воспоминания. День, проведенный на свежем воздухе в теплой компании, определенно пошел на пользу.