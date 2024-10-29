В Волоколамске провели учения по развертыванию ПВР для эвакуированных жителей

Его участниками стали представители администраций Красногорского, Ленинского, Коломенского и Волоколамского городских округов. Кроме того, участие в мероприятии приняли работники Центра культуры и творчества «Родники», а также сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области.

По словам заместителя главы Волоколамского округа Алексея Винтова, предполагаемый пункт временного размещения оборудован всем необходимым для комфортного пребывания. А еще он способен вместить в себя до 50 человек. Здесь предусмотрены спальные места, медицинский кабинет, зона для матерей с детьми, а также пункты вещевого и продуктового снабжения.

Другими словами, в предполагаемом ПВР удалось создать подходящие условия для людей, оставшихся без дома, еды и других предметов первой необходимости в случае чрезвычайной ситуации. Алексей Викторович акцентировал внимание на том, что данное мероприятие является лишь учебной тренировкой. Это значит, что в данный момент волоколамцы могут не переживать за свою безопасность.