В Волоколамске состоялся Региональный спортивный семейный фестиваль

Участниками мероприятия стали семьи из трех городских округов Подмосковья: Лотошино, Истры и Волоколамского. Участники демонстрировали свои способности в разных спортивных дисциплинах: «Вышибалы», «Классики», «Лыжная эстафета», «Скакалка», «Метание мяча в цель» и «Городки». За каждое выполненное задание семьи получали баллы.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Волоколамск ]

Участники не просто нашли общий язык, но и активно поддерживали друг друга. Команда семьи Бородулиных из городского округа Лотошино завоевала первое место. Почетное второе место присвоили семье Лютиных, которая достойно представили команду Волоколамской средней школы № 2. Третье место в общем зачете завоевала команду семьи Кудрявцевых из Гимназии № 1 города Волоколамска. Семьям вручили памятные сувениры, медали и грамоты.

По завершению торжественной церемонии награждения для участников мероприятия показали концерт в исполнении вокалистов и танцоров Волоколамского округа.