В Волоколамске торжественно захоронили останки 15 бойцов Красной Армии времен ВОВ

Представители администрации Волоколамска и неравнодушные жители собрались 22 октября на мемориальном солдатском кладбище и почтили память павших солдат Красной Армии. В этом месте предали земле останки 15 героев времен Великой отечественной войны.

Останки бойцов нашли и эксгумировали в 2023 году в деревне Ченцы. На этом месте, как предположили поисковики, был взводный блиндаж. Помимо останков были найдены куски шинелей, ботинки, немецкие пули, пуговицы, монеты и другие вещи времен ВОВ. Экспертиза подтвердила, что частички принадлежат солдатам Красной Армии, однако имена этих бойцов так не установили.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

«Наша земля постоянно выдает свидетельства тех страшных лет для того, чтобы помнили, чтобы не забывали, для того, чтобы не повторились те страшные события. Самое важное, чтобы каждый герой погибший на нашей земле обрел покой. Вечная память и вечная слава нашим героям», – отметила замглавы Волоколамского округа Марина Марнова.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Участие безымянных воинов в сражениях не забудут в Волоколамске. В память о них прозвучали стихи и песни о войне. Каждый участник мероприятия возложил цветы и посвятил павшим минуту молчания Настоятель храма провел обряд поминовения усопших. В последний путь героев проводили оружейным залпом.