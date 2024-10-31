В Волоколамский автопарк поступили 52 новые единицы коммунальной техники

Городской округ активно готовится к предстоящей зиме. Хотя среди машин, поставленных в Волоколамск, есть и те, что справятся с любой задачей даже в летний период благодаря своей функциональности.

В Волоколамском автопарке в этом году произошло пополнение — сюда поступили 52 новые единицы коммунальной техники, 4 из которых представляют из себя крупную автоматизированную технику.

Речь идет о двух экскаваторах-погрузчиках TLB827, а также о паре мини-погрузчиков ANT 1000. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова подчеркнула, что машины можно будет использовать даже летом. В зимний период эта «маневренная и легкоуправляемая техника» тоже принесет много пользы.

Экскаватор-погрузчик отличается своей способностью преодолевать различные препятствия. Грузоподъемные характеристики машины и высота выгрузки позволяют выполнять множество задач с высокой эффективностью.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Что касается мини-погрузчика, то он станет незаменимым помощником для уборки снега при любой погоде и температуре, вплоть до -40°. Его высокая мощность и маневренность не раз выручит сотрудников коммунальных служб в особо сильные снегопады.

Не меньшую роль зимой будет играть ручная снегоуборочная роторная машина. С ее помощью можно значительно ускорить и упростить процесс очистки снега с пешеходных зон и тротуаров. В Волоколамской округ поставили 48 единиц таких машин.

Обновить автопарк коммунальных служб Волоколамского округа удалось при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. А в прошлом году сюда поступило 17 единиц коммунальной техники.