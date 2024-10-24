В Волоколамской больнице после ремонта открыли кабинет компьютерной томографии

Аппарат КТ снова запустили в работу 21 октября. За несколько дней специалисты провели уже 84 исследования. Современное оборудование в Волоколамской больнице пользуется спросом не только у жителей округа, но и других населённых пунктов. Например, обратиться за услугой могут пациенты из Лотошинского и Шаховского, а также таких соседних округов как Истра, Можайск и Клин.

График приема пациентов: с 08.00 до 20.00, с понедельника по пятницам. Срочных пациентов принимают круглые сутки. Специалисты проводят базовые обследования и мониторинг с контрастом на КТ, что позволяет до получения лабораторных анализов оценить состояние больного.

Отметим, в Волоколамской больнице аппарат КТ ввели в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Закупку провели по действующей в регионе госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья», рассчитанной на 2019 – 2024 годы.