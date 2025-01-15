В Волоколамской школе №2 торжественно открыли бюст Герою СССР Панфилову

Генерал Панфилов вошел в историю Волоколамского округа. Память о его героизме в годы Великой Отечественной войны хранят жители муниципалитета. После начала вторжения немецких оккупантов он сформировал 316-ю стрелковую дивизию, которую возглавил для защиты Волоколамского края.

События 1941 года развивались стремительно. 11 ноября Панфилова наградили третьим орденом Красного Знамени. 17 ноября почетного звания была удостоена его дивизия. На следующий день был издан указ о ее преобразовании в гвардейскую. 23 ноября она получила имя своего начальника. Комдив погиб на поле боя на волоколамской земле.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

В церемонии открытия приняла участие координатор Международного панфиловского движения Айгуль Бахытджановна Байкадамова, которая приходится генералу внучкой. Мероприятие также посетили почетные гости: глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова.

«Мы, волоколамцы, воспринимаем Ивана Васильевича как родного человека, как нашего земляка. Поэтому для нас так важно, что в день его рождения мы открываем в нашем городе бюст Панфилова — на улице Панфилова, в школе, в которой более трехсот ребят входят в движение "Нас — миллионы Панфиловцев". Вечная память и великая слава Герою! Мы помним о великом подвиге, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны. 16 ноября 1941 года на разъезде у села Дубосеково 28 героев-панфиловцев приняли на себя удар 50 вражеских танков. За выдающиеся заслуги перед Родиной генерал-майору Панфилову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

Глава округа Козлова и координатор общественного движения Байкадамова были удостоены правом открыть памятный объект. В церемонии участвовала отличница, юнармеец, участница различных конкурсов и проектов Василиса Сидорова.

Участники мероприятия почтили минутой молчания всех павших героев и возложили цветы. Ученица 11 класса Лилия Глушко трогательно исполнила песню «Панфилов с нами на передовой».