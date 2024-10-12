В Волоколамском городском округе состоялось «Посвящение в студенты – 2024»

Во Дворце спорта «Лама» Волоколамского городского округа состоялось наиболее яркое и запоминающееся событие — «Посвящение в студенты – 2024» для первокурсников местного филиала Красногорского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В текущем году в Волоколамский филиал Красногорского колледжа поступили около 350 первокурсников. В рамках мероприятия они представили свои профессии и специальности в виде творческих выступлений.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Посвящение в студенты с удовольствием ждали не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие передать эстафету. Мероприятие сопровождалось передачей символического ключа знаний от старшего поколения вновь прибывшим.

В ходе мероприятия первокурсники прошли обряд посвящения и принесли «Клятву студента». Посвящение в студенты послужило началу отсчёта наиболее яркого и незабываемого периода в жизни каждого участника.