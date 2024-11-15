В Волоколамском округе масштабно отметят годовщину подвига Панфиловской дивизии

На протяжении трех дней в Волоколамском городском округе пройдут праздничные мероприятия, приуроченные годовщине подвига Панфиловской дивизии и значимым историческим событиям.

16 ноября — одна из важнейших дат в отечественной истории. 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили легендарный подвиг во время обороны Москвы. С тех пор прошло 83 года. Память о великом подвиге сохраняется и передается потомкам. Кровопролитные бои шли у разъезда Дубосеково. Бойцы уничтожили около двух десятков немецких танков. Решительные действия остановили наступление фашистских захватчиков.

В нынешнем году в память о бессмертном подвиге в Волоколамском округе 16 ноября, 18 ноября и 23 ноября состоится череда памятных мероприятий. Жителям и гостям округа предлагают ознакомиться с программой мероприятий.

Так, памятное мероприятие в субботу, 16 ноября, начнется в 12.00 у мемориала Героям-Панфиловцам. На 12.40 запланировано возложение цветов на братской могиле Героев-Панфиловцев, расположенной в деревне Нелидово.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

В понедельник, 18 ноября, в 12.00 состоится торжественное мероприятие. Место встречи — мемориал «Взрыв». Событие приурочено подвигу 11 Героев-саперов на 114 км Волоколамского шоссе.

На территории Поклонного креста кубанским казакам в д. Федюково на 97 км в субботу, 23 ноября, в 11.00 начнется патриотическая акция.

«Приглашаем присоединиться к памятным мероприятиям и почтить память Героев, отдавших свою жизнь за мир для будущих поколений!» — отметили в Администрации муниципалитета.

Возрастные ограничения: 12+.