В Волоколамском округе обновят зону отдыха у фонтана в поселке Сычево

По итогам Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства победителем стала территория фонтана, расположенного в поселке Сычево Волоколамского городского округа. Обновление зоны запланировали на 2025 год.

Сквер находится в центре поселка. Он стал центральной точкой, где собираются местные жители. Итоги голосования подтверждают значимость объекта для сычевцев. Глава Волоколамского городского округа Наталья Юрьевна Козлова вместе с первым заместителем Сергеем Александровичем Шорниковым, представителями Сычевской коммунальной службы встретились с местными жителями для обсуждения предстоящих перемен. В 2025 году обновленная территория фонтана станет еще более комфортабельным местом для отдыха.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

«Уверена, что после обновления зона отдыха около фонтана станет еще популярнее среди местных жителей, да и для гостей поселка Сычево тоже», — отметила глава муниципалитета Наталья Козлова.

В план работ внесены следующие изменения: замена тротуарной плитки, организация видеонаблюдения и качественного освещения, установка скамеек и урн. Вблизи фонтана расположены памятники, которые будут обновлены. Специалисты также проведут опиловку сухих деревьев и посадку живой изгороди.