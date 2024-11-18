В Волоколамском округе отметили 83-ю годовщину легендарного подвига Героев-панфиловцев

В Волоколамском городском округе прошли памятные мероприятия по случаю 83-ей годовщины бессмертного подвига воинов из легендарной Панфиловской дивизии, которая отважно защищала рубежи у разъезда Дубосеково и отстаивала интересы Родины.

Вместе с главой муниципалитета в событии приняли участие почетные гости, волонтеры и неравнодушные жители. Памятный митинг на мемориале в Волоколамске объединил представителей Чечерского райисполкома белорусской Гомельской области, посольств Казахстана и Кыргызстана, представителей православного и мусульманского духовенства, московской группы ветеранов-панфиловцев, депутатов, ветеранов и многих других.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Глава подмосковного округа Наталья Козлова отметила важность сохранения памяти о подвигах героев, передачу знаний и истории подрастающим поколениям.

«Это наш долг и благодарность тем, кто отдал жизнь ради Великой Победы! Подвиг панфиловцев навсегда в памяти каждого из нас, как пример героизма советских воинов, защищавших родную землю», — сказала глава Волоколамского округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Напомнили, что солдаты героически отстояли Волоколамское направление 16 ноября 1941 года. Тогда на 118-м км железной дороги Москва-Рига у разъезда Дубосеково под Волоколамском бойцы 316-й стрелковой дивизии отбивали яростные атаки противника, причем делали это в течение всего дня пока враг не потерял не меньше сотни живой силы и техники. В итоге противник отступил. Потери советской армии оказались также немаленькими. Подвиг участников того сражения навсегда увековечен в мемориале и памяти жителей. 28 человек получили звание Героя Советского Союза за проявленное мужество в тех событиях, о которых теперь остается лишь вспоминать как об историческом уроке, с благодарностью и почетом.