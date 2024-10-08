В Волоколамском округе проходит акция «Марш кремлевских курсантов»

Волоколамский округ с гордостью поприветствовал участников «Марша кремлевских курсантов». Эта патриотическая акция проходит в память о событиях Великой Отечественной войны.

В рамках нее воспитанники учебных заведений повторяют маршрут, который в октябре 1941 года за 36 часов прошли кремлевские курсанты Отдельного курсантского полка, созданного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища. Они стали примером настоящего героизма и самоотверженности для современной молодежи, укрепив в них чувство патриотизма.

Участники мероприятия шагают весь маршрут в полном снаряжении, неся с собой тщательно изготовленные копии оружия. Также они останавливаются у памятников и братских захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

В понедельник, 7 октября, «Кремлевским курсантам» удалось дойти до 114-го километра Волоколамского шоссе. Именно там расположен мемориал «Взрыв», установленный в честь подвига 11 героев-саперов 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова. Его торжественное открытие состоялось более 40 лет назад.

В 6 километрах от памятника (близ деревни Строково), 11 бойцов 1077-го стрелкового полка пожертвовали собой, чтобы их товарищи и командование подразделения смогли отступить на новые позиции.

Врип главы Волоколамского округа Наталья Козлова пожелала участникам марша успешно пройти оставшуюся часть пути и вечером собраться у братской могилы кремлевских курсантов в селе Ярополец.

Также она заявила, что данная акция является отличной возможностью для того, чтобы «отдать дань уважения героям ВОВ и узнать больше об их подвигах». Кроме того, Козлова подчеркнула, что данный марш учит уважать историю своей страны».