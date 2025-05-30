В Волоколамском округе состоялся совместный семинар и театральное представление для специалистов в сфере культуры

Своим опытом в области патриотического воспитания поделились руководители творческих коллективов Осташевского ДК и сотрудники музея, посвященного семье Великого князя Константина Константиновича.

Мероприятие было организовано с учетом разнообразных интересов участников. Посетителей ждала интересная программа, включающая экскурсию к храму-усыпальнице Романовых, знакомство с впечатляющей экспозицией масштабных моделей и диорам, выполненных вручную в рамках проекта «Версты Победы» под руководством художника Дмитрия Савельева. Любители традиционных ремесел смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению окопных свечей.

Завершением семинара стало театральное представление «Любовь женщины», подготовленное артистами Осташевского культурно-досугового центра. Спектакль, посвящённый женщинам, пережившим тяготы войны – женам, матерям, дочерям и сестрам, ушедших на фронт, вызвал сильный эмоциональный отклик у зрителей.