В Волоколамском округе состоялся совместный семинар и театральное представление для специалистов в сфере культуры
Фото: [МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)]
В селе Осташево, одном из населенных пунктов Волоколамского округа, прошел открытый образовательный семинар, адресованный работникам учреждений культуры.
Своим опытом в области патриотического воспитания поделились руководители творческих коллективов Осташевского ДК и сотрудники музея, посвященного семье Великого князя Константина Константиновича.
Мероприятие было организовано с учетом разнообразных интересов участников. Посетителей ждала интересная программа, включающая экскурсию к храму-усыпальнице Романовых, знакомство с впечатляющей экспозицией масштабных моделей и диорам, выполненных вручную в рамках проекта «Версты Победы» под руководством художника Дмитрия Савельева. Любители традиционных ремесел смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению окопных свечей.
Завершением семинара стало театральное представление «Любовь женщины», подготовленное артистами Осташевского культурно-досугового центра. Спектакль, посвящённый женщинам, пережившим тяготы войны – женам, матерям, дочерям и сестрам, ушедших на фронт, вызвал сильный эмоциональный отклик у зрителей.
«В нашем округе проживает, учится и творит множество выдающихся людей! Их талантливые выступления, танцы и творческие проекты радуют нас. Такие встречи, организованные для обмена опытом в сфере культуры, помогают улучшить профессиональные знания и навыки, что, безусловно, повышает эффективность работы на местах. Мы планируем провести подобное мероприятие еще раз, чтобы затем поделиться своими лучшими практиками с коллегами из других муниципальных образований», – заявила заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова.