В Ворогушино Тюменской области начал действовать карантин по бешенству

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , в Тюменском селе Ворогушино введен карантин по бешенству. Постановление было подписано губернатором, которого зовут Александр Моор. Об этом сообщили в инфоцентре местного правительства.

В рамках карантина в селе запрещено проводить ярмарки, выставки и вывозить питомцев. Также введено ограничение на отлавливание диких животных, которые могут быть переносчиками заболевания.

Это уже не первый случай введения карантина по бешенству в Тюменской области. Ранее он был введен в двух других поселениях области.

Такие меры призваны предотвратить распространения бешенства и обеспечить безопасность жителей. Они необходимы для контроля над дальнейшими случаями заболевания.