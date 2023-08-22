В Воронеже из-за столкнувшихся 10 автомобилей пострадали три человека

Как сообщает «Газета.ру» , в городе Воронеж произошла массовая авария, в которой участвовали 10 водителей. В результате ДТП три человека получили травмы. Автомобили были разных марок и моделей.

Водитель Volkswagen Touareg и два пассажира Opel Astra получили травмы. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины данной аварии. Такие инциденты всегда вызывают беспокойство и тревогу. Важно, чтобы были приняты все меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Ранее мы сообщали о массовой аварии в городе Пенза, в которой участвовало 13 автомобилей. Инцидент произошел в Октябрьском районе.