В Воскресенске горожане приняли активное участие в акции «День добрых дел»: провели субботник и высадили деревья

В уборке территории городского округа Воскресенск в рамках акции «День добрых дел» прошел масштабный субботник, в котором приняли участие около 500 человек.

Для наведения чистоты в округе была задействована специализированная техника. В субботнике приняли участие сотрудники различных предприятий и организаций, школьники и активные общественники. Глава городского округа Алексей Малкин отметил важность коллективной работы.

«Вместе мы преобразили парки, скверы и другие общественные места, чтобы они стали еще более привлекательными и уютными», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Активными участниками акции «День добрых дел» стали школьники. Они дружно наводили порядок на территориях, прилагающих к учебным заведениям. Было проведено много экологических акций, в которых школьники также приняли участие. Юные жители города убирали мусор, сажали цветы и саженцы деревьев, чистили памятники и стелы.

Кроме того, в школах проходила генеральная уборка. Ребята наводили порядки в классных кабинетах. Ученики в рамках акции «День добрых дел» также писали письма военным СВО, которые потом передадут участникам спецоперации. Для школьников провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей.