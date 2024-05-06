В Воскресенске на путепроводе «88 км» начали возводить новые лестничные сходы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В Воскресенске в рамках капитального ремонта путепровода «88 км» рабочие начали возводить новые лестничные сходы.
Жительница Воскресенска положительно оценила качество выполненных работ. Она рассказала, чем обновленная полоса дороги отличается от той, где работы только будут проводиться.
«Очень ждем завершения ремонта. Мы ежедневно возим сына в школу по этой дороге и, конечно, разница между обновленной полосой и той, которую предстоит отремонтировать, колоссальная. Здесь было много ям, из-за этого были и пробки, и аварии. А по новой полосе ездить одно удовольствие и, главное, безопасно!» — рассказала жительница Воскресенска Евгения Савельева.
В ближайшее время начнется ремонт второй полосы, поэтому участников движения предупреждают об организации на данном участке реверсивного движения. На путепроводе также намерены обустроить новые тротуары, отремонтировать балки пролетных строений и опоры.
Одна из главных задач — добиться высоких показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее мы сообщали, что сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» высадили в клумбы, расположенные на центральной улице Воскресенска, выращенные в теплицепитомнике анютины глазки.