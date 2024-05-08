В Воскресенске открылась Парта Героя в память о погибшем на СВО выпускнике

В городском округе Воскресенск открылась еще одна Парта Героя. Ее посвятили выпускнику школы «Вектор» Руслану Литвиненко, погибшему в зоне специальной операции на Украине в апреле 2023 года.

Церемония собрала учителей, школьников, активистов и сторонников партии «Единая Россия». На мероприятии также присутствовали мама и сестра Героя.

Литвиненко погиб в прошлом году близ села Ягодное Харьковской области во время участия в СВО. За проявленный героизм был посмертно награжден орденом Мужества. В Воскресенске в преддверии 9 мая почтили память Героя открытием парты. Теперь ней размещена информация о бойце. Сидеть за его учебным столом смогут только ученики с высокой успеваемостью, а также успехами в спорте и творчестве.

Отметим, что открытие Парты прошло в рамках проекта «Новая школа», запущенного партией «Единая Россия».