В Воскресенске появилась еще одна детская площадка

Новый объект расположился в районе Цемгигант рядом с 17-й школой. Теперь ребята после уроков смогут проводить здесь свой досуг. Тем более, что площадка отвечает всем актуальным требованиям безопасности. На территории в три сотни «квадратов» вместились качели, карусель, песочница, спортивный комплекс.

Глава Воскресенска поблагодарил губернатора за внимание к маленьким жителям муниципалитета и за создание инфраструктуры для их прогулок и игр. Также Алексей Малкин, лично присутствующий на открытии новой детской площадки, пожелал юным горожанам всего самого лучшего и вместе с ребятами символично перерезал красную ленточку.