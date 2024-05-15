В Воскресенске полицейские и общественники в рамках конкурса «Полицейский Дядя Степа» выбрали 29 лучших работ

В городском округе Воскресенск подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», участниками которого стали ребята в возрасте от 6 до 12 лет.

Детские работы оценивали сотрудники УМВД России по г.о. Воскресенск и член Общественного совета при УМВД Татьяна Воеводина. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было направлено 29 работ, каждая из которых посвящена деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Условия конкурса позволяли его участникам использовать различные материалы: фломастеры, цветную бумагу и картон, пластилин, пластмассовые фигуры. Можно было, как рисовать, так и склеивать различные элементы при помощи ПВА.

Члены жюри отметили, что каждая работа оригинальная. Участники проявили свои творческие способности и показали высокий уровень. Сотрудникам УМВД России было интересно наблюдать, как дети воспринимают профессию полицейских.

«По итогам первого отборочного этапа конкурса были отобраны лучшие работы. Их авторы: Денис Журавлев (6 лет), Алина Князева (8 лет), Павел Белов (10 лет), Елизавета Фролова (11 лет), Анна Мещерякова (11 лет), Полина Князева (12 лет)», — сообщили в Администрации городского округа Воскресенск.

Работы, которые члены жюри признали лучшими в рамках отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», переданы для рассмотрения на региональном этапе конкурса. Теперь их будут оценивать в ГУ МВД России по Московской области.

Конкурс ориентирован на развитие позитивного восприятия сотрудников правоохранительных органов среди населения и повышения престижности профессии.