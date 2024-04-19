В Воскресенске прошла презентация книги Елены Забавновой «Старейшая школа Воскресенского района»

Книга посвящена истории старейшей школы. В ней собраны факты о том, как школа создавалась и развивалась, каких достижений достигли выдающиеся выпускники учебного заведения. В книге можно найти архивные материалы, которые ранее не были представлены общественности. Учителя и ученики поделились с Еленой Забавновой уникальными воспоминаниями. Их истории также опубликованы в книге. На страницах можно найти удивительные фотографии.

Елена Георгиевна с трепетом относится к истории своего края, к родной школе № 12, которая теперь называется «Наши традиции». Уважение к региону прослеживается на каждой странице изданной книги, уникальное издание которой пополнило краеведческий фонд в Воскресенске.

Во время презентации Елена Георгиевна рассказала о том, как проходила работа над книгой, как учреждение связано с большей частью ее трудовой деятельности. По завершении мероприятия автор ответила на вопросы читателей.