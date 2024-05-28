В Воскресенске состоялся турнир по киберспорту

Спикер рассказал, почему спортивное направление в последнее время стало таким востребованным.

«Если вам кажется, что киберспорт — это не серьезно, то я настоятельно рекомендую вам задуматься. Ведь киберспорт в России признан официальным видом спорта. И эти соревнования — не рядовая встреча, а настоящие битвы, где участники демонстрируют свои игровые навыки, упорство и волю к победе!» — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В турнире приняли участие 16 команд, в каждую из которых вошло по пять спортсменов. Инициатором мероприятия, которое в нынешнем году прошло уже во второй раз, выступает отдел по работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск. В его организации также принимали участие клуб CyberX Community и филиал «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Лидером турнира по киберспорту стала команда, большая часть спортсменов которой — студенты Воскресенского колледжа. Команды-победители турнира были награждены памятными призами. Все участники отмечены дипломами и кубками.