В Воскресенске вручили жилищный сертификат на приобретение жилья студенту Губину

В муниципалитете в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуют меры поддержки для детей-сирот и детей, которые по разным причинам остались без попечения родителей.

Иван Губин вместе со старшей сестрой Ульяной и младшим братом Артемом воспитывался в приемной семье Светланы Тепловой. Молодой человек считает семью приемной только формально. Все члены стали для него близкими людьми. После совершеннолетия он не прекращает поддерживать связь с мамой, активно помогает Светлане в домашних делах. Иван учится в филиале РМАТ по профессии «туристическое дело», занимается футболом.

«Жилье играет огромную роль в создании комфортных условий для ребят, особенно для тех, кто остался без поддержки семьи. Надеюсь, что они смогут почувствовать себя защищенными и любимыми в своих новых домах, что несомненно откроет перед ними новые возможности для развития и самореализации. Пусть этот новый этап в жизни будет сопровождаться радостью, уверенностью в завтрашнем дне и безграничными возможностями для достижения любых целей», — подчеркнул глава.

В нынешнем году в муниципалитете намерены обеспечить жильем 16 детей-сирот. Десять жилищных сертификатов уже вручены, этот – одиннадцатый. Оставшиеся будут вручены до конца текущего года.

Жилищный сертификат обладает преимуществом: человек вправе самостоятельно выбрать жилье в любом городском округе Московской области. Документы на права собственности оформляются сразу после сделанного выбора.