В Воскресенский колледж в рамках соглашения с филиалом «ВМУ» зачислены 17 студентов

По целевой квоте в рамках соглашения с филиалом «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Воскресенский колледж поступили 17 студентов. Следующие четыре года они будут проходить обучение по направлению «Химическая технология неорганических веществ».

На протяжении всего времени учащиеся будут получать стипендию от предприятия «Уралхим», а после выпуска смогут трудоустроиться в организацию. Стоит отметить, что сотрудники «Уралхима» принимали участие в разработке некоторых учебных материалов для программы данного направления обучения.

В 2022 году по этой квоте поступили в колледж два десятка студентов. На их стипендии было выделено более полумиллиона рублей. Ее получали все учащиеся, которые учились на оценки «хорошо» и «отлично» в течение семестра. Чем выше учебный балл, тем больше составляла сумма выплат. Сейчас учащиеся могут рассчитывать на сумму от 10 000 до 20 000 рублей.