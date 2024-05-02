В воскресенском парке Кривякино торжественно прошло открытие нового сезона

Теплая погода способствовала приятному времяпровождению в парке.

«Сегодня мы открываем теплый сезон. В рамках этого мероприятия мы планируем большой марафон мастер-классов, спортивные клубы также подготовили спортивные развлечения для гостей любого возраста. Уже 12 мая у нас состоится крупное мероприятие «В Красном сельце, да на Красную горку». Это народные гуляние, очень ждем всех», — рассказала пресс-секретарь МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» Мария Берг.

Сотрудники культурного центра и центральной детской библиотеки провели мастер-классы для юных жителей и гостей города. У всех присутствующих была возможность записаться на бесплатную экскурсию по парку.

Возле дворянской усадьбы Кривякино состоялся пленэр воскресенских художников. Это специальная техника, которая позволяет передать естественность каждого предмета при изображении его на улице при натуральном освещении.

«Это очень известное место среди художников и оно очень вдохновляет. Жалко, что сирень еще не расцвела, но думаю мы здесь еще попишем. Я очень люблю старинные здания, архитектура очень привлекает. В нашем объединении больше тридцати художников разного возраста, разного профессионального уровня», — рассказала руководитель творческого союза «Арт-движение» Наталья Черникова.

Сообщество «Арт-движение» было основано в 2022 году. Оно объединяет много талантливых жителей округа, у которых появляется возможность продемонстрировать свое мастерство на различных площадках. Художники творческого союза провели ряд пленэров, посетив различные уголки родного края. Они совместно выезжали на пленэр в Зарайск, проводили вернисажи на территории парка усадьбы Кривякино, организовали выставку детских художественных студий.

Напомним, открытие парков состоялось во всех городах Подмосковья.