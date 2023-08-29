В Забайкалье инспекторы ДПС изъяли два мешка конопли из автомобиля рыбаков

Информация об этом была опубликована на сайте ГУ МВД Забайкальского края.

Как сообщает «Газета.ру», друзья на автомобиле Ford возвращались с рыбалки. Однако инспекторы ДПС остановили их на трассе «Чита – Забайкальск». Они изъяли из остановленного автомобиля два мешка с коноплей.

Как выяснилось, пока его товарищи занимались рыбной ловлей, один из пассажиров решил нарвать конопли и выдать ее за траву для кроликов, погрузив в багажник.

Была проведена экспертиза, по результатам которой в растительной массе обнаружили порядка четырех килограммов высушенной марихуаны. Об этом говорится в сообщении полиции.

В итоге против 58-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело и ему грозит до десяти лет лишения свободы.