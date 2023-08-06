В Забайкальском крае компания подвыпивших избила участника СВО

Как сообщает KP.RU , Александр Осипов, занимая должность губернатора региона, поделился информацией о жестоких действиях, которые были совершены в отношении ветерана. Он рассказал об этом в интервью.

Как выяснилось, все произошло в кафе, когда между двумя компаниями завязался конфликт. В ходе него оказался избит один из участников специальной военной операции, который лишился ноги.

Известно, что нападавших было двое, а два других человека подбадривали злоумышленников, которые жестоко избивали инвалида ногами. На защиту пострадавшего встал еще один ветеран боевых действий, но он не смог справиться с пьяными агрессорами.

Губернатор пообещал, что будут предприняты все меры для наказания преступников.