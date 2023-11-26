В Забайкальском крае ребенок был госпитализирован из-за взрыва бытового электроприбора
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Стало известно, что ребенок в Забайкальском крае был госпитализирован из-за взрыва бытового электрического прибора. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, о чем также пишет RT.
В сообщении ведомства говорится о том, что несовершеннолетний житель города Балей получил травмы из-за взрыва бытового электрического прибора. Пострадавшего госпитализировали в состоянии, которое оценивается средней степенью тяжести. Медики в краевой детской больнице мальчику окажут всю необходимую врачебную помощь.
А пока что правоохранительными и следственными органами выясняются обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая. К слову, инцидент случился в воскресенье, двадцать шестого октября.