В здании Мосгорсуда 4 августа начнется судебный процесс по теракту в «Крокусе»

С 4 августа в Втором Западном окружном военном суде начнётся рассмотрение уголовного дела в отношении 19 обвиняемых в организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, который унес жизни 149 человек. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря суда Ирины Жирновой.

Она сообщила, что начало процесса будет открытым, но дальнейшие слушания будут проходить без участия представителей СМИ и публики. Это связано с тем, что в материалах дела содержится конфиденциальная информация, а также сведения, разглашение которых может помешать расследованию в отношении лиц, находящихся в розыске.

«Судебный процесс по уголовному делу о теракте в „Крокусе“ в отношении 19 фигурантов будет проходить в одном из зданий Московского городского суда. Первое заседание запланировано на сегодня в 11:00 мск», — заявила Жирнова.

В судебном процессе приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. Рассмотрение уголовного дела поручено коллегии из трех судей.