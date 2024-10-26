В здании школы «Перспектива» в поселке Можайского г.о. начался капремонт

В здании школы «Перспектива» в поселке Колычево Можайского городского округа начался капитальный ремонт. Здание общей площадью 1 568 кв. м построили практически 65 лет назад.

В рамках капитального ремонта в школе заменят кровли, систему отопления и водоснабжения, вентиляцию, сантехническое оборудование, электрокоммуникации, все инженерные системы. Специалисты отремонтируют фасад и входную группу, установят новые окна и двери. Кабинеты оснастят современным оборудованием и мебелью.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

«В этой школе училась вся моя семья. Сейчас начался ремонт, и нас каждое утро автобус отвозит в Гимназию № 4, которая находится в Можайске. Для меня и моих друзей это что-то новое и интересное», — комментировал учащийся старших классов Степан Соколовский.

Территорию, прилегающую к зданию учебного заведения, также благоустроят. Подрядчик уже находится на строительном объекте и оценивает состояние школьных помещений. Работы выполнят за счет средств бюджета Московской области.

«В настоящее время в здании идет частичный демонтаж для выполнения обследования несущих конструкций, перегородок и прочего. По результатам обследования специалисты выдают заключение на предмет аварийности здания, и после этого определяются объемы и сроки необходимых работ»,-прокомментировал начальник участка Олег Петрович Осипов.

Вопрос с обучением ребят на время ремонта решен. Школьники младшего звена учатся в здании местного детского сада. Учащиеся 5 — 9 классов посещают корпус Гимназии №4, расположенный на улице Восточной. Ребятам предоставлен транспорт: на рейс выходят три школьных автобуса.

С 1 сентября 2025 года ребята должны вернуться в стены родной школы. Планируется, что к этому времени капитальный ремонт будет завершен. Проект реализуют в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».