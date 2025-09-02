В женском туалете российской школы обнаружили камеры

В школе поселка Дагомыс Краснодарского края администрация установила камеры видеонаблюдения в женском туалете, что вызвало неоднозначную реакцию у родителей и учащихся. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Типичный Сочи».

Устройства, по данным канала, размещены в углу над дверью, однако точный угол обзора и зона покрытия не разглашаются. Такие меры, по предварительным данным, приняты для предотвращения курения и случаев вандализма среди учащихся.

Родительское сообщество разделилось во мнениях: одни поддерживают жесткие меры для борьбы с курением, другие требуют немедленного демонтажа камер, указывая на нарушение прав несовершеннолетних.

