Фанат бейсбола потрогал женскую грудь в прямом эфире матча

Американский телеканал прервал трансляцию бейсбольного матча из-за попавшего в кадр непристойного поведения пары на трибуне. Об этом также сообщает издание The Mirror.

Во время прямой трансляции бейсбольного матча между командами «Окленд Атлетикс» и «Техас Рейнджерс» американский телеканал NBC был вынужден прервать эфир. Причиной стало непристойное поведение пары на трибунах, которое попало в объектив камеры.

Во время съемки зрителей один из мужчин начал трогать грудь сидящей рядом женщины. Телеканал быстро среагировал, прервав трансляцию. Один из комментаторов принес извинения зрителям, которые смотрели матч дома, и не смог сдержать смех.

Ранее девушка подчеркнула пышные формы тесным купальником и получила хейт на концерте.