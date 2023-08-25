В жилом доме штата Огайо нашли пятерых мертвых человек
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Как сообщает KP.RU, судя по предварительным данным, один из них убил всех остальных, после чего покончил с жизнью.
От местной полиции стало известно, что инцидент произошел в одном из жилых домов города Юнионтаун, что находится в американском штате Огайо. Согласно первым поступившим данным, член семьи убил остальных и решил свести счеты с собственной жизнью.
На странице ведомства в социальных сетях опубликована информация о том, что офицерами по прибытии были обнаружены тела пятерых членов одной семьи. Уточнялось, что причиной этому массовому убийству послужил бытовой конфликт.
Ранее же сообщалось о трех отшельниках, включая несовершеннолетнего, которые решили начать жить вдали от благ цивилизации. Их тела нашли в американском штате Колорадо.