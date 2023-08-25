В жилом доме штата Огайо нашли пятерых мертвых человек

Как сообщает KP.RU , судя по предварительным данным, один из них убил всех остальных, после чего покончил с жизнью.

От местной полиции стало известно, что инцидент произошел в одном из жилых домов города Юнионтаун, что находится в американском штате Огайо. Согласно первым поступившим данным, член семьи убил остальных и решил свести счеты с собственной жизнью.

На странице ведомства в социальных сетях опубликована информация о том, что офицерами по прибытии были обнаружены тела пятерых членов одной семьи. Уточнялось, что причиной этому массовому убийству послужил бытовой конфликт.

Ранее же сообщалось о трех отшельниках, включая несовершеннолетнего, которые решили начать жить вдали от благ цивилизации. Их тела нашли в американском штате Колорадо.