В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» продолжается строительство новой школы

К 1 сентября 2024 года в ЖК «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово городского округа Красногорск откроется новое образовательное учреждение, рассчитанное на 825 учеников. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что рабочие подрядной организации в настоящее время проводят отделочные работы, монтируют инженерные сети, а также обустраивают игровые площади и стадиона на прилегающей территории.

Согласно проекту, общая площадь четырехэтажного здания составит чуть более пятнадцати тысяч квадратных метров. Помимо специализированных классов, в школе будет обустроен IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортивных зала, актовый зал на 300 мест, столовая, блок дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о работе над привлечением учителей в школы региона.