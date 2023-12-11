В зоне СВО погиб актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Смерть актера подтвердили его близкие. Подробностей о трагедии они не привели. Как сообщает KP.RU, Павленко скончался в ходе боевых действий в одной из зон спецоперации. Он сражался на стороне ВСУ с первых дней СВО, хотя ранее приобрел популярность именно в России.

Павленко можно вспомнить по ролям в таких проектах как «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара», «Подкидыши», а также «По законам военного времени - 2». Всего на счету звезды почти 70 работ в разных сериалах и фильмах.

Это уже не первый актер из сериала «Возвращение Мухтара» на стороне ВСУ, который умирает в спецоперации. В сентябре 2023 года ранили Василия Кухарского. Он так и не оправился от травмы и скончался спустя несколько месяцев.