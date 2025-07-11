В зоопарке проверили состояние медведицы после жалоб посетителей

В Новосибирском зоопарке посетители обеспокоились состоянием любимцы — белой медведицы Герды. В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города рассказали Om1 Новосибирск о ситуации с животным.

Посетители заметили на брюхе медведицы подозрительное образование и потребовали срочного обследования животного. В соцсетях горожане выражают обеспокоенность, утверждая, что опухоль за последний год значительно увеличилась.

В зоопарке тем временем заявили, что состояние Герды удовлетворительное, признаков дискомфорта или патологий не обнаружено. Ветеринары ведут круглосуточное наблюдение за медведицей, но от полного обследования с анестезией пока отказались — процедура представляет серьезный риск для крупного хищника.

Специалисты также консультируются с коллегами из других зоопарков, чтобы оценить ситуацию без лишнего стресса для животного. В мэрии Новосибирска подчеркивают, что сохранение редких видов — одна из ключевых задач учреждения, и все решения принимаются с учетом безопасности питомцев.

Пока Герда остается под вниманием, но вопрос о необходимости более глубокой диагностики остается открытым.

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